Giornata mondiale dell'Ambiente, Metsola: "La salute del nostro pianeta non può aspettare"

La Giornata mondiale dell'Ambiente ci ricorda che la salute del nostro pianeta non può aspettare. Questa settimana il Parlamento europeo adotterà misure decisive per ridurre le emissioni di gas serra verso #Fitfor55". Lo ha scritto su Twitter la presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola in occasione della Giornata mondiale dell'Ambiente.

"Voglio un pianeta così"

Gianluigi Buffon

Intanto, proprio oggi è partita, la campagna di comunicazione del Parlamento europeo in Italia per l'ambiente. Sportivi, cantanti, attori e testimonial green si mobiliteranno per la tutela del pianeta. Il primo contributo è di, che su Instagram ha scritto: "Ognuno di noi può contribuire concretamente alla salvaguardia del nostro Pianeta. Come? Iniziando con piccoli, ma virtuosi, gesti quotidiani, eliminando l'uso di plastiche monouso ed evitando in generale gli sprechi. Il pianeta terra è l'unica casa che abbiamo. Dobbiamo proteggerla e salvaguardare le sue risorse, per noi e per le prossime generazioni".