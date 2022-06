Al via "Voglio un pianeta così", la campagna di comunicazione del Parlamento europeo in Italia per l'ambiente

Sportivi, cantanti, attori e testimonial green si mobiliteranno per la tutela del pianeta. L'obiettivo è sensibilizzare i cittadini verso comportamenti e stili di vita più sostenibili. La campagna, che prenderà il via il 5 giugno, nella Giornata mondiale dell'Ambiente, verrà diffusa sui canali online del Parlamento europeo in Italia tra giugno e luglio.

. Seguiranno, nelle settimane successive:(giornalista e conduttrice radiofonica),(nuotatore),(attrice),(duo comico),(alpinista),(artista), Legno (duo musicale)(cantante),(conduttrice televisiva),(attore),(attore),(cantante),(attrice),(green influencer),(attore),(attrice),(attore),(forager),(attore),(ciclista estremo),(fotografo, documentarista ed esploratore),(food blogger),(aka Cucina Botanica, green influencer),(conduttori di Rai Gulp).

La campagna sarà l'occasione per raccontare buone pratiche italiane sull'ambiente e la lotta al cambiamento climatico. Da

Arabat

Plastic Free e Voglio un mondo pulito

Gaudats Junk Band

, startup pugliese che utilizza le bucce d'arancia per recuperare metalli preziosi dalle batterie esauste, passando per, associazioni di volontariato che si occupano della salvaguardia dell'ambiente marino, fino ad arrivare a, gruppo musicale che suona strumenti auto-costruiti e ricavati da materiale di scarto. Esempi tangibili di come per tutelare l'ambiente.

Come per le passate edizioni, la campagna mira a coinvolgere i cittadini nel raccontare la propria idea "green" utilizzando l'hashtag #vogliounpianetacosì. Le idee migliori potranno essere condivise sui canali social del Parlamento europeo in Italia.