Conferenza sul futuro dell'Europa, Parlamento Ue: "Riformare i trattati per attuare le proposte"

Il 4 maggio, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione su come dare seguito alle conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa.

I deputati hanno riconosciuto che le "proposte ambiziose e costruttive" emerse dalla Conferenza richiedono modifiche ai trattati, ad esempio per quanto riguarda la semplificazione dell'architettura istituzionale dell'Ue, una maggiore trasparenza e rendicontabilità del processo decisionale e una nuova riflessione sulle competenze dell'Ue. Proprio per questo, i parlamentare hanno chiesto alla Commissione per gli affari costituzionali (AFCO) di preparare delle proposte di riforma dei trattati dell'Ue, attraverso la convocazione di una Convenzione, e attivare la procedura di revisione dei trattati in base all'articolo 48 del trattato sull'Unione europea.