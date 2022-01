Conferenza sul futuro dell'Europa, in corso a Varsavia il panel dei cittadini su clima e salute

La Conferenza sul futuro dell'Europa a Varsavia Facebook 1 di 8 Facebook 2 di 8 Facebook 3 di 8 Facebook 4 di 8 Facebook 5 di 8 Facebook 6 di 8 Facebook 7 di 8 Facebook 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

È in corso a Varsavia il terzo panel della Conferenza sul futuro dell'Europa, al quale 200 cittadini dibattono sui cambiamenti climatici, l'ambiente e la salute. A partecipare in presenza è il 66,5% del totale. L'esperimento di democrazia partecipativa tiene in questi giorni le proprie riunioni nella capitale polacca cercando di fronteggiare la situazione Covid che ha bloccato una parte di coloro che erano stati scelti a sorte per partecipare. Tutti comunque possono prendere parte al panel connettendosi da remoto.