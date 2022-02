Conferenza sul futuro dell'Europa, c'è tempo fino al 20 febbraio per inserire idee ed eventi sulla piattaforma

Se volete caricare i vostri eventi e idee sulla piattaforma della Conferenza sul futuro dell'Europa, avete ancora due settimane di tempo.

Infatti, soltanto i contributi inseriti entro il 20 febbraio saranno presi in considerazione nella relazione che sarà pubblicata il 17 marzo, che potrà così essere pubblicata in tutte le lingue ufficiali e contribuire ai lavori delle sessioni plenarie della Conferenza e dei gruppi di lavoro. Dopo tale scadenza ci sarà comunque la possibilità di intervenire sulla piattaforma in modo che il dibattito online possa andare avanti. A partire dal 9 maggio verrà preparata una sintesi di tutti i contributi pervenuti.