EuropeansForFuture, dal 16 al 18 giugno a Rimini l'hackathon sui programmi europei rivolto ai giovani creativi

Squadre di giovani studenti, comunicatori, fumettisti, illustratori, influencer e creator si confronteranno nella realizzazione di una campagna che sappia presentare i programmi europei:

LIFE, Europa Creativa, ERASMUS+, Europa Digitale, Horizon; Cittadinanza, uguaglianza, diritti e valori; Fondo Sociale europeo; Corpo europeo di solidarietà

. I gruppi dovranno esprimere il ruolo di questi strumenti avvalendosi, con il supporto di un mentor, di video, grafiche e illustrazioni.

La competizione avrà luogo nelle prime due giornate del festival:

il 16 e il 17 giugno

. Una giuria composta da esperti digitali e rappresentanti del Parlamento europeo selezionerà i 3 team finalisti che avranno l'occasione di presentare la propria campagna sul Mainstage del WMF. La premiazione, a cui interverranno le europarlamentari Basso (ID – Lega) e Pignedoli (NI – M5S), si terrà il 18 giugno e comporterà l'accesso alla WMF Summer School per il primo team classificato, l'accesso al Capodanno della Formazione Digitale e al WMF 2023 per il secondo, l'accesso gratuito al WMF 2023 per il terzo.

Nel 2020, la collaborazione tra WMF e Parlamento europeo aveva dato viva all'hackathon

"Europei VS Covid19"

"#InsiemePer #ilfuturoètuo"

; nel 2021 a. Quest'anno i riferimenti per l’iniziativa sono: insieme-per.eu, per la creazione di una comunità paneuropea e la costruzione di un futuro migliore, e #EuropeanYearOfYouth, in riferimento all'Anno Europeo dei Giovani.

"L’Anno Europeo dei Giovani offre l'occasione per evidenziare le tante opportunità offerte dall'Unione europea sui temi che più stanno a cuore ai giovani, come il digitale e la transizione verde. Il WMF rappresenta una bella occasione per discutere di questi temi con un pubblico ampio e interessato, anche all'Europa e al suo futuro. Per questo come Parlamento europeo continuiamo a sostenere questa attività di hackathon e a farlo nella cornice della community insieme-per.eu, che promuove la partecipazione attiva alla democrazia", ha commentato

Carlo Corazza

, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia.

"Puntiamo sempre sui giovani e sul loro coinvolgimento attivo nella costruzione di un futuro migliore, futuro che non può che passare dalla cooperazione internazionale. La collaborazione con il Parlamento europeo, che siamo felici di rinnovare per il terzo anno consecutivo, punta proprio a questo, alla costruzione di un futuro più sostenibile, equo e digitale nato dalle idee e dalle creatività delle nuove generazioni", ha detto

Cosmano Lombardo

, fondatore e Chairman del WMF.