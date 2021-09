Identità Golose, "Costruire un nuovo futuro"

Oltre 100 relatori e 70 masterclass per 10 aree tematiche , suddivise su tre giorni di lavori: si presenta così la sedicesima edizione del congresso di Identità Milano, dal 25 al 27 settembre 2021 al MiCo di Milano , che quest'anno avrà come filo conduttore il tema "Costruire un Nuovo Futuro: Il Lavoro" . Un tema che nasce dal difficile periodo affrontato dal settore a causa della pandemia, con perdite, dal 2020 ad oggi, pari ad oltre 40 miliardi di euro.

Il tema dell'edizione 2021 è ben spiegato dalle parole di Paolo Marchi e Claudio Ceroni, creatori e curatori di Identità Golose: “Se prima non risolveremo questo drammatico problema, se non restituiremo alle donne la dignità professionale persa con la crisi, se i giovani saranno ancora a lungo parcheggiati in un limbo economico, sarà inutile parlare di quale cucina avremo una volta usciti dalla pandemia, se le persone avranno più voglia di innovazione o tradizione, di pizze gourmet o pizze margherita, di dessert al piatto o torte da tagliare a fette, di pesce, carne o verdure, di gelato gastronomico o gusti classici, eternamente quelli. E anche quale vino e quale servizio, al ristorante come in albergo. Prima il lavoro!”.

