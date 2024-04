15 aprile 2024 09:09

Fotogallery - Dropcity, il tunnel del design per il Fuorisalone 2024

I tunnel dei Magazzini Raccordati della Stazione Centrale, in via Sammatrini a Milano, ospitano per il Fuorisalone 2024 "Dropcity In Progress", un'anteprima dello spazio voluto da Andrea Caputo e che dovrebbe vedere definitivamente la luce entro la fine dell'anno. Gli spazi sotterranei diventano una galleria d'arte e un laboratorio di innovazione dove installazioni creative e materiali eco-sostenibili offrono una visione affascinante del design urbano del futuro.