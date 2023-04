14 aprile 2023 16:05

La leggerezza, la sostenibilità e la poliedricità di Arfino a Design Sprouts Material

La relazione fra le qualità tecniche e sensoriali dei materiali e il design va in scena, in occasione della Milano Design Week, con l'esposizione Design Sprouts Material, organizzato da MM Design in collaborazione con Covestro, fra i più importanti produttori mondiali di polimeri ad alta tecnologia.

Fra le innovazioni proposte da Covestro presenta tra gli altri la sedia di design ideata da Thomas Schnur e il lavabo Alt_Bath, entrambi in Arfinio®, una nuova tecnologia capace di dar vita a un nuovo materiale che permette di creare oggetti di qualunque forma, leggeri, resistenti e sostenibili.

Design Sprouts Material, dal 18 al 22 aprile - via San Calimero 13, Milno