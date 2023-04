19 aprile 2023 11:49

Fuorisalone 2023, alla Darsena si cammina sulle acque

Approda alla Darsena l'installazione 'The Sea Deck', progettata da Amdl Circle e Michele De Lucchi per Azimut Yachts in occasione della Milano Design Week 2023. Visitabile fino a domenica 23 aprile, racconta il desiderio di andare oltre l'atteso e, come con i nuovi yacht della Serie Seadeck del cantiere, ritrovare il contatto con la natura. Pensata come una passeggiata galleggiante, 'The Sea Deck' regala alla città di Milano un'esperienza delle sue antiche vie navigabili e offre ai visitatori la possibilità di un nuovo punto di vista per godere dell'acqua da una prospettiva unica, in prossimità dello storico canale di Leonardo da Vinci.