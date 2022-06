FuoriSalone, la Foresta liquida che "salva" le città dalla CO2

Leggi Anche Alcova torna a Baggio e si conferma una delle proposte da non perdere della Milano Design Week

Il progetto è frutto delle sperimentazioni di Graziano Tassinato e consiste nell'utilizzo di masse di microalghe che assorbono significative quantità di anidride carbonica, emettendo ossigeno. Le colonie di microalghe sono contenute in cilindri alimentati con anidride carbonica insufflata, proposti come elementi di arredo urbano.

"Le tecnologie studiate da GPLab e trasformate in prodotti di design, come lampade o arredi urbani, - spiega Laura Rabboni chief revenue della startup -potranno sfidare grazie alla loro fotosintesi concentrata il problema della CO2 nell'atmosfera e superare un'autentica fragilità delle nostre aree urbane".

Le alghe e la loro "efficienza"

- Questo grazie al fatto che le alghe assorbono significative quantità di anidride carbonica, emettendo ossigeno. Secondo gli studi dietro al progetto, le alghe riescono infatti ad usare l'energia solare in maniera efficiente e fanno fotosintesi come un normale albero, sebbene le loro dimensioni siano quelle microscopiche dei batteri; e se le normali foreste di alberi "lavorano" con 20 parti per milione di anidride carbonica e impiegano qualcosa come vent'anni per crescere, le colonie di microalghe, composte anche da un miliardo di cellule per centimetro cubo, utilizzano fino al 6% di CO2 e prosperano a grande velocità, in poche ore.