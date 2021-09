12 settembre 2021 17:46

Vasco Rossi pubblica la cover del nuovo album, si chiamerà "Siamo Qui"

Con un post su Twitter il Komandante ha pubblicato la cover del nuovo album "Siamo Qui", il 18esimo della sua carriera. Tra i commenti oltre all'entusiasmo da parte dei fan per la notizia, anche il countdown per l'attesissima uscita: "Due mesi... Due mesi!" si legge. La data è fissata infatti per il 12 novembre 2021, dopo che il primo gennaio Vasco aveva aperto l'anno con il singolo "Una canzone d'amore buttata via" come anticipazione del progetto.