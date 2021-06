Premio Lux del Pubblico 2021, and the winner is... "Collective"

Nell'anno funestato dalla pandemia , il vincitore del Premio Lux del Pubblico 2021 è il documentario rumeno Collective , racconto dei fatti relativi all'incendio di un nightclub di Bucarest (il Colectiv ) nell'ottobre del 2015 che causò la morte di ben 64 persone e il ferimento di altre 153 . La graduatoria finale è stata determinata mettendo insieme la media dei voti, determinata per il 50% da quelli pubblico e per il restante 50% da quelli dei deputati.

"A seguito del periodo che abbiamo appena vissuto, è cresciuta con urgenza la necessità per le persone di potersi riunire, non solo negli spazi fatti per il dibattito, ma anche in luoghi come i cinema", ha affermato il presidente del Parlamento europeo David Sassoli durante la cerimonia di premiazione.

Dei tre film in gara (gli altri due, già nelle nostre sale, erano il danese "Un altro giro" diretto da Thomas Vinterberg - già vincitore lo scorso marzo dell'Oscar come miglior film straniero - e il polacco "Corpus Christi" diretto da Jan Komasa), il pubblico ha dunque optato per il documentario di Alexander Nanau, racconto dei fatti relativi all'incendio scoppiato nell'ottobre del 2015 in un nightclub di Bucarest (il Colectiv), causando la morte di 64 persone e il ferimento di altre 153.

L'inferno a Bucarest - Il documentario vincitore, poderoso atto d’accusa nei confronti del governo rumeno di allora (colpevole di non aver promosso e messo in campo i necessari controlli delle normative di sicurezza dei locali pubblici), segue una squadra di giornalisti che, indagando sul motivo per cui 37 delle vittime di ustioni siano morte negli ospedali sebbene le loro ferite non portassero ad alcun pericolo di vita, scoprono nepotismi e corruzione. Da un lato dunque il "nero" di un sistema politico infestato dal malaffare, dall'altro qualche timido spiraglio di luce che dischiude il coraggio e la determinazione di giornalisti che si battono contro un sistema corrotto.

Un premio per il rilancio del cinema - Nell'anno della pandemia e della sua terribile ricaduta anche sul mondo dello spettacolo e del cinema, il Premio Lux del Pubblico 2021 ha assunto così un'importanza ancora più significativa, a testimonianza della ripresa di un'industria cinematografica che sembra ormai essersi lasciata il peggio alle spalle.

Collaborazioni - Ricordiamo che per l'edizione di quest'anno il Parlamento europeo ha sviluppato una sinergia importante con l'European Film Academy allo scopo di raggiungere un pubblico più ampio e continuare a rafforzare i legami tra i cittadini e la politica. Ed è infatti proprio con questo Premio che il Parlamento Ue sostiene la distribuzione di film europei dal 2007, fornendo sottotitoli in 24 lingue dell'Ue per i film in lizza.