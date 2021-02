Premio Lux 2021, a scegliere il film vincitore sarà anche il pubblico europeo

Ciak, si cambia: dall'edizione 2021 il film vincitore del Premio Lux - ora "LUX- Premio del pubblico per il cinema europeo" -, istituito nel 2007 dal Parlamento Ue , sarà scelto anche dal pubblico europeo. Accanto dunque ai voti che arriveranno dagli eurodeputati, saranno conteggiati anche quelli dei cittadini europei che avranno la possibilità di votare uno dei tre film finalisti direttamente dal sito ufficiale del Premio, ovvero www.luxaward.eu. Ultimo giorno utile per votare: 23 maggio 2021 . Il vincitore sarà annunciato il 9 giugno 2021 .

"Fino adesso il messaggio del Premio Lux era: 'il Parlamento Europeo si impegna per la cultura'. E possiamo essere fieri di questo risultato. D'ora in poi vogliamo condividere questo percorso con altri. Vogliamo condividere il premio Lux con sempre più europei". Con queste parole Sabine Verheyen, parlamentare europea e Presidente della Commissione parlamentare per la Cultura e l'Istruzione, ha presentato il Premio Lux 2021 alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia, introducendo così la grande novità, ovvero quella di un Premio che si allarga, rivolgendosi a sempre più cittadini europei i quali da quest'anno avranno la possibilità di scegliere il film vincitore.

Nuovo nome - Ulteriore novità centrale è quella della prestigiosa partnership instaurata con la European Film Academy, volta a raggiungere un pubblico sempre più vasto, all'insegna di una crescita che si riflette anche sul cambiamento del nome completo del premio, diventato: “Lux - Premio del pubblico per il cinema europeo, conferito dal Parlamento europeo e dalla European Film Academy - in collaborazione con la Commissione europea e Europa Cinemas".

Origine del Premio Lux –E' un premio cinematografico istituito nel 2007 dal Parlamento europeo con l'intenzione di sostenere la distribuzione dei film europei. Promuove co-produzioni europee che trattano temi politici e sociali dell'attualità e bypassa ogni tipo di barriera linguistica.

Gli anni scorsi, la Commissione per la Cultura e l'Istruzione del Parlamento europeo sceglieva 17 professionisti appartenenti all'ambiente cinematografico (e dunque distributori, produttori, critici) i quali selezionavano dieci film che rispettassero certi criteri e si ispirassero a certi temi (universalità dei valori europei, integrazione, diversità culturale). A quel punto seguiva poi un'ulteriore selezione per ridurre i film da dieci a tre. Quest'ultimi venivano poi giudicati dal Parlamento Ue che decretava il vincitore.

Vediamo invece i dettagli dell'edizione 2021:

Autunno 2020: una giuria composta da professionisti del cinema ha scelto i film in gara, successivamente sottotitolati in 24 lingue;

12 dicembre 2020: durante la cerimonia degli European Film Award, a Berlino, sono stati annunciati i tre film nominati. Si tratta di: “Another Round” (Thomas Vinterberg), “Collective” (Alexander Nanau) e “Corpus Christi” (Jan Komasa).

Dicembre 2020 – 23 maggio 2021: i film sono stati distribuiti nelle sale e online per il pubblico europeo.

Fino al 23 maggio 2021 - Il pubblico e gli eurodeputati votano sul sito www.luxaward.eu. Ciascun gruppo conta per il 50% del risultato finale.

9 giugno 2021: Il film vincitore viene annunciato durante la cerimonia di premiazione che si terrà al Parlamento europeo.

Le testimonianze - "Siamo l'unico Parlamento che conferisce un premio al cinema", ha affermato David Sassoli, Presidente del Parlamento europeo, in un videomessaggio inviato al Festival di Venezia del 2020, soffermandosi infine sulla valenza oltremodo significativa rivestita dal Premio Lux nel sostenere i lavoratori del settore culturale e le tante produzioni colpite duramente durante questi mesi segnati dalla pandemia.

Un'ulteriore significativa testimonianza è arrivata da Mariya Gabriel, commissaria europea per la Cultura, la quale ha sottolineato il carattere originale e variegato dei film presentati nelle edizioni passate.