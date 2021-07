Premio del Cittadino europeo 2021, il vincitore italiano è il Biscottificio Frolla

Il Biscottificio Frolla di Osimo (Ancona) si è aggiudicato il Premio del Cittadino europeo 2021 . Lo ha annunciato il Parlamento europeo . Nato dalla volontà di offrire opportunità di inclusione sociale e lavorativa ai disabili, verrà premiato a Bruxelles il 9 novembre insieme ai vincitori degli altri Stati membri dell'Ue. Tra questi l'associazione che difende la dignità dei giudici che lottano per l'indipendenza della giustizia in Polonia, le attività di supporto all'opposizione bielorussa in Lettonia e i volontari per l'accoglienza e l'integrazione dei migranti irregolari di Moya, nelle Canarie, per la Spagna.



I finalisti - Il Biscottificio Frolla, realtà dell'imprenditoria sociale, è stato scelto in un novero di finalisti italiani che vedeva selezionati anche il Progetto Ambasciatori della Fondazione Antonio Megalizzi, la petizione per la Cittadinanza italiana a Patrick Zaki, l'associazione Agevolando e Andrea Borello, volontario italiano presso la Croce Rossa francese. I 5 finalisti verranno premiati a ottobre in un evento ad hoc organizzato dall'Ufficio del Parlamento europeo in Italia, assieme ai finalisti del 2020, anno in cui per la pandemia da Covid-19 sono state annullate le cerimonie di premiazione.



Il vincitore italiano - Il Biscottificio Frolla è una cooperativa sociale che promuove l'inclusione e l'inserimento nel mondo del lavoro di persone portatrici di handicap, tramite la produzione di biscotti di alta qualità.



La cerimonia del 9 novembre - Durante la cerimonia del 9 novembre a Bruxelles, riceverà il riconoscimento anche le Voci della Memoria, il progetto di podcast sulla Shoah che ha vinto il premio nel 2020.



Il Premio - Il Premio viene conferito annualmente dal Parlamento europeo per meriti eccezionali a progetti che promuovono una migliore comprensione reciproca e una maggiore integrazione tra le popolazioni degli Stati membri, che comportano una cooperazione culturale transfrontaliera o transnazionale a lungo termine e che traducono in pratica i valori sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Ue.

I cittadini e le cittadine, i gruppi di cittadini, le associazioni o le organizzazioni possono presentare domanda per il Premio del cittadino europeo per progetti che hanno realizzato o possono candidare un altro cittadino, gruppo, associazione o organizzazione al Premio del cittadino europeo. Le diverse giurie nazionali, formate da almeno tre eurodeputati, un rappresentante di un'organizzazione nazionale della società civile e un rappresentante di un'organizzazione nazionale per la gioventù, scelgono 5 finalisti per Stato membro e, quindi, la Cancelleria del Premio, guidata dal Presidente del Parlamento europeo, indica il vincitore.