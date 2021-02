Il "Premio del Cittadino Europeo 2020" al progetto "Le Voci della Memoria"

Il premio - Il Parlamento europeo conferisce ogni anno il suo "Premio del Cittadino Europeo". Si tratta di un riconoscimento importante che va a cittadini, gruppi, associazioni o organizzazioni che si siano distinte per progetti caratterizzati dai seguenti obiettivi:

- promozione di una migliore comprensione reciproca, di una maggiore integrazione tra le popolazioni degli Stati membri e della cooperazione transfrontaliera o transnazionale nell'Unione europea;

- spinta alla cooperazione culturale transfrontaliera o transnazionale a lungo termine che contribuisce a rafforzare lo spirito europeo;

- lavoro su progetti connessi all'Anno europeo in corso;

- traduzione nella pratica dei valori sanciti sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Come funziona - I deputati al Parlamento europeo hanno il diritto di presentare candidature, in ragione di una candidatura per deputato ogni anno. Le giurie nazionali valuteranno tutte le candidature e sceglieranno un massimo di cinque progetti che saranno inviati alla Cancelleria che deciderà i vincitori finali (uno per Stato membro).

Il podcast vincente - Tutto nasce da un progetto della Deina, un'associazione di promozione sociale che opera su scala nazionale e internazionale. Il lavoro in questione ha un titolo che già dice tutto: “Promemoria Auschwitz”. Si tratta di un progetto nazionale che dal 2014 gode del patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e che in questi anni ha visto la partecipazione di ben 10mila giovani provenienti da tutta Italia. In cosa consiste? Il motto è ‘un nuovo modo di fare memoria’. E si è tradotto nella scelta di portare centinaia di ragazzi del liceo e dell’università a visitare Auschwitz e altri luoghi della Shoah nella città di Cracovia.

Quest'anno l'Università del Piemonte Orientale ha deciso di partecipare direttamente al progetto e Radio 6023 (la radio d’ateneo gestita dall’associazione 6023 APS) si è unita con il podcast "Le voci della memoria", composto di dieci puntate che raccontano tutte le fasi del viaggio e le reazioni dei giovani partecipanti.

Lo scopo - L'obiettivo del lavoro è stato dunque quello di documentare ogni momento dell’esperienza, permettendo così a più persone possibili di vivere le stesse sensazioni dei giovani partecipanti. E promuovendo dunque un senso di maggiore coscienza civica nelle nuove generazioni.