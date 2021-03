Covid, l'impatto della pandemia sulle donne

L'8 marzo si colora di un rosa ancora più acceso nell'anno del Covid. E celebra la centralità resistente e battagliera delle donne, che sono state infatti in prima linea nella lotta contro la pandemia. Da coloro che sono impegnate in prima fila nelle strutture ospedaliere e nell'assistenza domiciliare (la loro presenza è predominante nel settore sanitario) a tutte quelle che combattono silenziosamente cercando di combinare smartworking e cura dei figli sino a tutte quelle impegnate in quei settori maggiormente colpiti dalla pandemia. A celebrare e festeggiare la donna ai tempi del Covid sarà la Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere del Parlamento Ue con un incontro che si terrà il 4 marzo.