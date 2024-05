“GDMI, 30 giorni di allenamento”, il podcast che ti rimette in forma

Trenta lezioni per dare risposta a molti interrogativi sull’allenamento e sullo sport in generale. “GDMI, 30 giorni di allenamento” è un podcast motivazionale e sfidante, realizzato da Dr Podcast con lo scopo di "trasmettere la spinta motivazionale per andare oltre le classiche scuse e prendere coscienza di se stessi e delle proprie potenzialità per migliorarsi grazie all’allenamento e alla disciplina”.

La voce narrante di Matteo Sainaghi - Fondatore, Presidente e Maestro istruttore dell'Associazione Sportiva “Ginnastica Dinamica Militare Italiana 1978” ambisce a diventare un potente catalizzatore per l’avvicinamento psicologico e la motivazione all’attività fisica, facendo conoscere i benefici della ginnastica sul fisico, ma anche sull’umore e per una longevità più sana. “Fra i luoghi comuni c’è la convinzione di non farcela. É esattamente il contrario: la paura nasce proprio dalla convinzione di potercela fare, ma occorrono la giusta consapevolezza degli obiettivi e del percorso da compiere. Per questo il motto della nostra Associazione è ‘convinti e non coinvolti’, ma soprattutto, consapevoli che non esistono i miracoli, solo duro allenamento per andare oltre i limiti” ha spiegato Sainaghi.

Trenta episodi per conoscere la Cultura dello Sport

In trenta puntate - una per ogni giorno del mese - Matteo Sainaghi guida atleti e aspiranti sportivi verso una conoscenza sempre più approfondita dello sport, a partire dai vantaggi per la salute, il benessere emotivo e l’autostima, fino ai diversi protocolli di allenamento, all’organizzazione dei tempi di recupero e all’importanza della nutrizione.

Ogni episodio, della durata di circa cinque minuti, sviluppa una risposta a una specifica domanda - ad esempio: Cos’è la resistenza? Cos’è la forza? Qual è il miglior tipo di allenamento? - contribuendo a una progressione di temi e obiettivi funzionale a far acquisire agli ascoltatori la motivazione e l’approccio sfidante per abbracciare in prima persona la disciplina e l’allenamento. Nel corso delle puntate vengono dati anche alcuni suggerimenti pratici: "L'allenarsi scalzi aiuta a percepire l'appoggio naturale, mentre il vestirsi uguali mette tutti alla pari, come quando si indossa il kimono o altre divise sportive che rafforzano il senso di appartenenza alla squadra e la motivazione” ha concluso Sainaghi.

Ispirazione militare ed esercizi a corpo libero

Nel podcast si parla anche dei diversi protocolli di allenamento e di come i diversi approcci possano essere indicati a esigenze specifiche. La disciplina della GDMI attinge, ad esempio, ai protocolli di allenamento degli anni '70 usati in ambito agonistico e militare per offrire un metodo di allenamento a corpo libero accessibile a tutti. Si tratta di una nuova metodica sportiva, riconosciuta e certificata anche dal CONI, e ideata per migliorare le prestazioni sportive e l’auto-potenziamento.

Cos'è la GDMI (Ginnastica Dinamica Militare Italiana)



Nata alla fine del 2013 da un’intuizione di Matteo Sainaghi e Mara Uggeri, la GDMI (Ginnastica Dinamica Militare Italiana) si ispira ai capisaldi dell’attività a corpo libero, che ha caratterizzato la storia sportiva del nostro Paese diventando un vero e proprio punto di riferimento anche all’estero. Il Coni, attraverso il C.S.I, certifica e promuove Ginnastica Dinamica Militare Italiana come disciplina sportiva e riconosce a Matteo Sainaghi la titolarità esclusiva di questa disciplina, certificata dal diploma ufficiale di “Maestro Gdm italiana”.

Per ascoltare la serie Podcast, CLICCA QUI.