“Sogni d’Oro. Consigli per dormire bene dalla A alla Zzz" regala una routine a prova di sonno

Fra le 3 e le 4 di notte può verificarsi una maggiore intensità di eventi soprannaturali. Ecco perché si parla di “ora del Diavolo”. Il nostro organismo inizia a rilasciare il cortisolo, il cosiddetto ormone dello stress, che ci prepara ad affrontare il nuovo giorno, tenendoci in uno stato di dormi-veglia. Come gestire, quindi, il risveglio precoce? Imparare a fare esercizi di respirazione ritmica può essere la soluzione per alleviare l’ansia. In un episodio viene suggerito come step by step: adottare una posizione comoda, meglio se seduto e con la schiena dritta, e rilassare il corpo. Inspirare tranquillamente attraverso il naso per 4 secondi, poi trattenere il respiro contando 7 secondi per poi espirare attraverso la bocca, emettendo un suono sibilante per 8 secondi. Si può ripetere il ciclo fino a 4 volte per indurre un completo rilassamento.