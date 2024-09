“S di sostenibilità” offre soluzioni all’avanguardia per la trasformazione digitale ed energetica nell'industria italiana

“Con questo podcast diamo il via a un vero e proprio viaggio attraverso la sostenibilità in Siemens: un concetto fondamentale nella strategia della nostra azienda, il nostro DNA racchiuso nel programma DEGREE, un elemento profondamente integrato in ogni aspetto delle nostre attività di business. - ha commentato Francesco Alivernini, Head of Marketing Communications di Siemens in Italia - Con questa serie vogliamo raccontare la nostra visione e soprattutto i progetti che ci permettono di contribuire a rendere sostenibili le imprese italiane, utilizzando un format di comunicazione distintivo e soprattutto ideale per raggiungere chi cerca qualità, responsabilità e innovazione in esempi reali, che possano costituire già riferimento e fonte d’ispirazione in un momento chiave di transizione digitale e sostenibile del nostro Paese”.