PRABAL GURUNG:strati, tessuti leggeri, oversize

TV Moda

New York, Prabal Gurung ha presentato la collezione primavera estate 2013 all'insegna di una sensualità libera che ha esternato in tutte le sue forme in passerella. Proprio sullo scenario della grande mela ha voluto esprimere una nuova idea di libertà che si allontana da abiti succinti e aderenti per sperimentare capi più morbidi, leggeri e dai tagli più lineari e sobri. Gli outfit spaziano da pantaloni, a shorts, e gonne scampanate tutti presentati in diverse tonalità di colore che variano dal rosso, blu, grigio, fino ad arrivare al bianco. e in tema di accessori Prabal Gurung ha realizzato un co-branding con il designer italiano Casadei, che ha colpito nel segno con la rivisitazione della “zeppa blade” in veste più metropolitana. GUARDA IL VIDEO