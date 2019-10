Vernice Week, #MilanoCambiaAria

Vernice Week vi porta nel cuore di Milano con un viaggio in bicicletta alla scoperta dei quartieri della città per farvi conoscere una grande campagna per vivere meglio! Dalla Bicocca a Lambrate, Ilaria Fratoni pedala tra le vie del capoluogo lombardo all’insegna di #MilanoCambiaAria.

Da Milano a Roma, dove prende il via la grande festa del cinema. Con interviste esclusive Vernice Week svela tutti i retroscena del festival della Capitale.

Mentre dal 24 al 27 ottobre a Padova è possibile assistere a uno dei più prestigiosi saloni d'auto e moto d'epoca d'Italia. Oltre 5000 veicoli in esposizione per un evento dedicato a collezionisti e non solo.

Gli altri appuntamenti della settimana:

Milano - La Fabbrica del Vapore ospita la mostra Io Robotto fino a gennaio 2020. Un viaggio alla scoperta

nella robotica di intrattenimento con una guida d’eccezione: l’intelligenza artificiale di Alexa.

Perugia - Torna l’Eurochocolate, che dedica la sua 26esima edizione a un oggetto comune: il bottone. Nei

laboratori allestiti se ne potranno creare a tutti i gusti - al latte, bianchi, fondenti - e saranno tutti da

mangiare.

Roma - In autunno le rose fioriscono di nuovo. Fino al 27 ottobre, sarà possibile ammirare varietà moderne e antiche del fiore

nel Roseto comunale, che riapre al pubblico.

Milano - Il Mudec si apre all’Oriente. Fino a febbraio 2020, tutti gli spazi espositivi del museo raccontano

da punti di vista diversi - artistico, storico e culturale - i reciproci scambi tra Giappone ed Europa.