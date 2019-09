Vernice Week: da Milano Bike City al Salone nautico di Genova fino al Jova Beach Party

A Milano torna la seconda edizione di Milano Bike City, il festival diffuso dedicato alla bicicletta. Da sabato 14 a domenica 22 settembre 2019. Una settimana interamente dedicata agli amanti delle due ruote, con decine di iniziative in tutto il capoluogo lombardo con un unico filo conduttore: la mobilità sostenibile.





E sempre a Milano è in arrivo Jovanotti. Il Jova Beach Party dalle spiagge sbarca in aeroporto, con una data speciale a Linate. Tutto è pronto per sabato 21 settembre nel parco dello scalo milanese chiuso per lavori.