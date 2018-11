Salvatore Ferragamo: la collezione per lʼestate 2016

Una collezione vacanziera, quella di Salvatore Ferragamo per l’estate 2016, pensata per una donna “reale”dallo stile di vita tipicamente italiano.

Massimiliano Giornetti si ispira alla leggerezza coniugata all’eleganza e crea dei look sofisticati ma facilmente indossabili.

I sundresses in cotone sono coloratissimi anche se la palette cromatica è composta da colori naturali come il rosa, il ruggine e l’immancabile bianco e nero.

I toni severi dei capi più classici vengono smorzati dall’utilizzo di voilants che movimentano gli orli, mentre le trasparenze sono sapientemente dosate, grazie alle sovrapposizioni dei tessuti.

Gli abiti appaiono meno rigidi del solito ma sempre in armonia con quella che è la filosofia della maison. La sartorialità emerge quando in passerella sfilano le lunghe cappe, le gonne dritte e i pantaloni a vita alta in pelle.

A completare la collezione ci sono gli accessori: borse a mano e sacche in pelle abbinate ai sandali colorati, prevalentemente con tacco basso in metallo.

Il mood appare equilibrato, senza tempo, lineare ma super femminile, proprio come la moda di Salvatore Ferragamo vuole essere.