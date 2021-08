Jo Squillo: Zuhair Murad, la collezione Haute Couture per l'inverno 2021/22

Ed ecco allora che in passerella sfilano sfarzose mantelle rubate a volte ad un quadro, caftani di principesse orientali gettati su outfit rinascimentali rivisitati: una festa di spalle scoperte e curve svelate attraverso spacchi audaci e sapienti asimmetrie.

La luce a Venezia non ha gli stessi riflessi che altrove, filtrata da vetrate e lampadari di Murano, fusa da vetrai che custodiscono tutti i segreti degli alchimisti.

Mantelle e guanti lunghi in tulle ricamato si ispirano ai codici senza tempo del carnevale veneziano. Velluto, chiffon, taffetà, faille e organza metallica reinterpretano classici senza tempo. Il lurex argento dona una nota moderna a un tema magnetico.

Il vetro fuso diventa ricamo. Il patchwork, caposaldo dello spirito veneziano, è reso in un'affascinante Haute Couture. Scollo rotondo, scollature asimmetriche, maniche a sbuffo e ad aletta avvolgono la collezione in un'aura di lusso che evoca la resistenza festosa di una città i cui talenti, raffinatezza e know-how rimarranno all'infinito come ultimo baluardo contro le avversità.