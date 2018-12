Jo Squillo: Zadig & Voltaire, la collezione per lʼinverno 2018-19

Nero versus bianco, mini versus oversize, corto versus lungo, femminile versus androgino, ruvido versus delicato, brillante versus opaco: contraddizioni forti per un look deciso. Mai come in questa stagione, le ragazze Zadig&Voltaire fanno degli opposti uno stile: una delicata tunica in pizzo o un top in tulle a pois vengono portati con un giubbotto borchiato in pelle nera da motociclista. È una donna affezionata ai propri cavalli di battaglia: un maglione in mohair che porta i segni del tempo, rammendato, cucito e rattoppato, è testimone di passate esperienze. Le magliette vintage sono un elemento irrinunciabile nel suo guardaroba, come quelle che brandiscono slogan di donne da tutto il mondo, ”L’amore trionferà su tutto”. Non ha dubbi sulla propria sessualità e il suo guardaroba è unisex. Ha tagliato le maniche alla giacca del suo fidanzato e la porta su un vestito. Gli ha rubato anche il suo completo in Principe di Galles, il suo chiodo in montone a quadri e il cappotto oversize. I pantaloni, ispirati a quelli dei motociclisti in seta o in pelle nera, esaltano la sua figura slanciata grazie a corti bomber che mettono in risalto il giro vita. In un batter d’occhio, spazia dalla tuta in pelle ad abiti in velluto multicolor. Il giubbotto da moto è riproposto in versione luccicante, mentre il classico parka militare in vernice. A completare il look, stivali pitonati giallo acido o in versione bianco ottico. Al braccio, l’immancabile Rider Bag che porta come un morbido cuscino ed è trapuntata come un vecchio Chesterfield in uno studio di registrazione, decorata con una patina ad effetto borchiato. Questa è la versione invernale della donna Zadig&Voltaire, tenera, forte e indipendente: una ragazza davvero rock. “Niente è vero, le donne sì”.