Jo Squillo: Yanina, la collezione Haute Couture Spring-Summer 2026

Lo spettacolo segue questo viaggio iniziatico. Le silhouette iniziali, in un rigoroso bianco e nero con linee pure, quasi ascetiche, evocano l'abbazia di Aubazine e la solitudine che ha forgiato il carattere di Gabrielle. Gradualmente, la tavolozza si illumina: avorio, beige, oro e toni luminosi segnalano il risveglio, l'autoaffermazione e una femminilità consapevole. L'influenza della cultura russa, cara a Gabrielle attraverso i suoi legami con Diaghilev, Stravinsky e i Balletti Russi, si manifesta sottilmente nei motivi decorativi e nella ricchezza ornamentale.