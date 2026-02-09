Jo Squillo: Vivienne Westwood, la collezione Sun 2026

La lavorazione dei metalli è delicata e trae ispirazione da cimeli preziosi e da dettagli dal gusto antico. Il modello “Franklin” presenta una montatura essenziale che collega delle lenti ovali ed è disponibile nelle varianti colore oro, oro antico e argento. “Vera” si distingue invece per lenti più angolari, che conferiscono un’estetica dal carattere più sportivo.