Jo Squillo: Vivienne Westwood, la collezione Sun 2026
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
La Sun Collection 2026 di Vivienne Westwood celebra il glamour, l’auto-espressione e la performance.
© Ufficio stampa
La linea richiama i codici della Maison, con un approccio giocoso e contemporaneo, ispirandosi alla collezione presentata in passerella.
La lavorazione dei metalli è delicata e trae ispirazione da cimeli preziosi e da dettagli dal gusto antico. Il modello “Franklin” presenta una montatura essenziale che collega delle lenti ovali ed è disponibile nelle varianti colore oro, oro antico e argento. “Vera” si distingue invece per lenti più angolari, che conferiscono un’estetica dal carattere più sportivo.
Nel modello “Chamonix”, audace e sicuro di sé, le forme esprimono un’eleganza fuoriclasse. Disponibile in nero, tartarugato e verde corno, presenta una lente che copre l’intera montatura, creando un effetto visiera. “Pinzolo” richiama gli occhiali da sole wraparound ed è proposto in un contrasto grafico bianco e nero. Ispirato a un cappellino con occhiali integrati, “Gabrio” presenta invece una forma morbida e leggermente angolare, delicatamente rialzata verso le tempie.
“Suki” è oversize e avvolge il volto. Disponibile in nero o con motivo web, è completato da sottili aste angolari impreziosite da un mini-charm orb.
Gli elementi architettonici caratterizzano le montature, progettate per definire ed esaltare la silhouette. Il modello “Milano” presenta una forma nera e angolare, valorizzata da lenti rosa tenue. “Edie” riprende una linea simile, con aste più ampie, ed è disponibile in nero, lampone e web. “Claude” e “Truman” mantengono un carattere maschile: le montature enfatizzate conferiscono un’estetica contemporanea a linee più classiche.
La collezione reinterpreta inoltre alcuni modelli signature di Vivienne Westwood. “Athalia” presenta una shape a forma di ali di farfalla, in nero con motivo web e lenti viola polveroso. “Vivienne” è declinato in una variante check tartan, mentre “Costello” è riproposto in acetato trasparente.
La scelta delle materie prime utilizzate per la realizzazione della collezione è stata effettuata con la massima attenzione al loro impatto. Le montature e i terminali delle aste in acetato, realizzati a mano, sono prodotti con l’innovativo materiale Eastman “Acetate Renew”, composto per il 60% da polpa di legno proveniente da foreste gestite secondo standard di certificazione forestale e per il 40% da plastica riciclata.
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa