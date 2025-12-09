Jo Squillo: Vivienne Westwood, la collezione Spring-Summer 2026

Vivienne ed io amavamo i vecchi profumi di Versailles, che hanno ispirato la nostra nuova fragranza Boudoir, che è anche il nome di questa collezione. Il boudoir è uno spazio privato e segreto, senza continue distrazioni. È quello spazio in cui sei più vicino a te stesso, dove la verità risiede. La verità è dentro il tuo cuore.