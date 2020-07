Jo Squillo: Viktor&Rolf, la collezione Haute Couture per l'inverno 2020/21

La collezione è composta da tre diversi mini guardaroba, ognuno dei quali simboleggia un diverso stato d'animo. Ogni guardaroba ha tre outfit: un négligé, un accappatoio e un cappotto. Il primo guardaroba rappresenta un umore cupo. La camicia da notte in raso sfoggia intricate applicazioni in pizzo con un motivo a forma di nuvole cariche di pioggia. La vestaglia in ciniglia grigia ha un fiocco elaborato e maniche extra lunghe. Il look è completato da un maestoso cappotto in ecopelle. Il suo volume con motivi a forma conica impressiona ed emana una sensazione di sicurezza. L'outfit è impreziosito da una mascherina facciale.

Il secondo gruppo di abiti mostra le emozioni contrastanti che tutti noi stiamo vivendo in questi giorni.

La camicia da notte è decorata manualmente con un motivo a pois di emoji contraddittorie, ciascuna simboleggia uno stato d'animo. La vestaglia che lo accompagna presenta fasce asimmetriche e una sequenza di fiocchi che percorre la manica sinistra. Il cappotto massimalista dal taglio asimmetrico in ecopelle rosa e giallo con accenni glitter completa l'outfit.

Gli ultimi tre look irradiano d'amore la collezione Autunno/Inverno 2020. Le applicazioni in pizzo rosso, bianco e nero sulla camicia da notte vengono usate per creare un effetto opposto al precedente: la malinconia lascia spazio alla serenità. L'accappatoio ha un corpetto avvolgente e una gonna importante, evidenziata da due tasche a forma di cuore in raso trapuntato color rosso. Il cappotto finale in ecopelle bianca presenta il simbolo del cuore che mostra l'unità. Per sottolineare che tutti meritiamo di essere amati, indipendentemente da età, colore, genere, razza, religione o sessualità, il look è impreziosito da dozzine di cuori scintillanti.