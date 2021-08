Jo Squillo: Viktor & Rolf, la collezione Haute Couture per l'inverno 2021/22

Come sempre, il tutto è formulato con un approccio positivo. Per questa stagione, Viktor & Rolf hanno voluto mostrare come tutti possono diventare una regina e come tutti possono comportarsi come dei re. Non importa se le loro pellicce sono di plastica, i loro gioielli sono realizzati con paste e i loro abiti in patchwork di poliestere. Si tratta di una giustapposizione perfettamente imperfetta tra ciò che è reale e ciò che è falso.

Ogni look è composto da tre strati - un vestito, un cappotto e una fascia - e sono decorati con cristalli Swarovski. Inoltre in questa collezione vengono presentate le prossime scarpe e borse Melissa/Viktor&Rolf.