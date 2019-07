Donatella Versace porta in passerella, per la collezione Primavera - Estate 2019, una donna che non ha paura e che mostra tutta la sua personalità. Riconoscibile al primo sguardo.

Una collezione ricca di stampe, floreali ma non solo, colori pieni e una sensualità mai celata.

Silhouette stratificate, accenni gipsy e calze coloratissime e super fantasiose, definiscono questa collezione.

Spacchi profondi e spalle in primo piano arricchiscono le uscite in total black, indossate da tre Top Model d'eccezione: Irina Shayk, Kendall Jenner e Emily Ratajkowski.

Una donna eclettica e sofisticata, audace e impeccabile – il suo stile è talmente riconoscibile che non ha bisogno di essere spiegato.