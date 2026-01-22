Jo Squillo: Valstar, la collezione menswear Fall-Winter 2026/2027
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Ogni capo nasce da un dialogo costante con artigiani e manifatture con cui il brand collabora da anni, un rapporto diretto che alimenta ricerca, cura e sperimentazione.
© Ufficio stampa
Per la stagione Fall/Winter 2026, Valstar riafferma la propria visione attraverso un percorso che parte dalla materia e mette al centro un’idea di lusso a misura d’uomo, autentico e consapevole.
I materiali guidano l’intera collezione: tessuti italiani e giapponesi selezionati per qualità, insieme a stoffe britanniche più dense e tradizionali, si intrecciano a texture tridimensionali, shearling, suede e lavorazioni manuali che definiscono la stagione. Tra queste, il cracked leather, materiale distintivo del marchio, frutto di una tecnica sviluppata con partner storici attraverso processi non industrializzati che ne esaltano l’impronta artigianale.
La palette cromatica dell’inverno si concentra su tonalità profonde - blu intensi, neri e marroni - che trovano forza nei contrasti tra superfici e materiali. La qualità, per Valstar, è un presupposto: ciò che distingue la collezione è la direzione stilistica, la coerenza dei volumi, la presenza discreta ma decisa di ogni capo.
Le silhouette moderne diventano un codice riconoscibile, definite da proporzioni contemporanee e da capispalla che accompagnano l’evoluzione del guardaroba per lui e per lei, senza forzature. I cappotti lunghi acquisiscono centralità unendo estetica e utilità in un capo pensato per la città, capace di definire un intero look. Pezzo chiave della stagione è il nuovo cappotto doppiopetto oversize, che esplora proporzioni più ampie mantenendo linee pulite. Un capo che introduce nuove possibilità espressive senza dipendere dalle tendenze, interpretando l’evoluzione del guardaroba in modo discreto e consapevole.
L’outerwear, da sempre linguaggio distintivo del brand, resta protagonista: è l’ultimo gesto prima di uscire e il primo segnale di identità, tra influenze workwear e richiami sartoriali. Nella collezione, la linea femminile evolve ulteriormente, valorizzando i volumi maschili attraverso lo sguardo di una donna consapevole, capace di definire il proprio stile attraverso scelte nette e mirate. I cappotti dal taglio strutturato, le linee asciutte e materiali ricercati diventano strumenti di espressione personale per una donna attenta alla qualità e incline a evitare scelte convenzionali, privilegiando una selezione precisa e durevole. Un linguaggio parallelo, in cui il capospalla diventa nucleo estetico e segno identitario.
Iconico nella storia del marchio, Il Valstarino, si rinnova con una selezione mirata di materiali: lana inglese compatta, cracked leather inedito per l’uomo, cotone giapponese e nappa lavorata a mano. Ogni variante ne ridefinisce la funzione e la portabilità, rendendolo un capo versatile da interpretare in modi diversi attraverso giochi di layering, nuove palette o, semplicemente, come statement piece, capace di evolvere senza perdere autenticità.
Con la FW26, Valstar continua a costruire un’estetica radicata nella concretezza del fare e nella cura dei dettagli, dove lavorazioni manuali e visione contemporanea convivono in equilibrio. Una stagione che rinnova l’essenza del brand attraverso capi essenziali, pensati per durare nel tempo e per accompagnare l’evoluzione personale di chi li indossa.
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa