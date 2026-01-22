Jo Squillo: Valstar, la collezione menswear Fall-Winter 2026/2027

L’outerwear, da sempre linguaggio distintivo del brand, resta protagonista: è l’ultimo gesto prima di uscire e il primo segnale di identità, tra influenze workwear e richiami sartoriali. Nella collezione, la linea femminile evolve ulteriormente, valorizzando i volumi maschili attraverso lo sguardo di una donna consapevole, capace di definire il proprio stile attraverso scelte nette e mirate. I cappotti dal taglio strutturato, le linee asciutte e materiali ricercati diventano strumenti di espressione personale per una donna attenta alla qualità e incline a evitare scelte convenzionali, privilegiando una selezione precisa e durevole. Un linguaggio parallelo, in cui il capospalla diventa nucleo estetico e segno identitario.