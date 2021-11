Jo Squillo: Valentino, la collezione per lʼinverno 2021/22

Grandi protagonisti sono il bianco e il nero, che sposano praticamente tutto il guardaroba, sia per lui che per lei. Le silhouette sono ricche di tagli affilati e cut out, mentre le lunghezze si accorciano. Grande attenzione ai colli delle camicie, che diventano decisamente over, e si alternano, o si mixano, ai colli alti della maglieria, rigorosamente laserati.

E poi, spazio a paillettes e borchie, balze e intarsi. Quella di Valentino è una collezione dal vago sapore punk, dove la sensualità di trasparenze e pizzi delicati incontra il grafismo più assoluto.