La libertà di essere se stessi è presenza nel momento. Qui, adesso. Senza infingimenti e senza schemi. Ricercare un punto fermo nell’equilibrio instabile del presente vuol dire esplorare il proprio spazio interiore. Un luogo mobile, nel quale essere come si è, realizzando utopie in ogni istante. L’interiore plasma l’esteriore. Lo modella, gli dà forma, lo abita. Spazio e persona coincidono. Un lavoro in sottrazione, che ricongiunge a ciò che è vero perché primario. E' questo il pensiero cha anima la collezione per l'estate 2019 di Valentino, disegnata da Pierpaolo Piccioli.

I volumi si fanno puri, mobili, plastici. Dilaga il nero, somma esplosa ed energica di tutti i colori. Si libera il colore.

Rigore ed eccentricità: estremi che si toccano, dando forma al coraggio di essere e di esserci, così come si vuol essere.

Libertà di lasciare che la Maison sia definita dai valori ancor prima che da una estetica, perché ciò che appare è sempre frutto manifesto di un sentire, e se il sentire è vero è tutto.

Valori che avvicinano, che parlano a chi vuole e sa ascoltare.