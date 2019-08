Jo Squillo: tutte in sella con i cycling-shorts!

Primavera, sole e aria tiepida: è tempo di andare in bicicletta...Ma non solo! Eh sì, perchè dalle bike alle passerelle il passo è breve: basta indossare un paio di panta-ciclisti e il gioco è fatto!

Capo simbolo dell'activewear e della vita all'aria aperta, i biker pants conquistano letteralmente il pret-a-porter.

Probabilmente le nostalgiche degli anni '80 si ricordano bene di questo trend che all'epoca aveva spopolato...e magari già ne possiedono alcuni ben nascosti negli armadi: bene ragazze, è il momento di tirarli fuori!

In questi decenni sono stati "relegati" all'abbigliamento sportivo, poi qualcosa è cambiato: celebrities e influencer come Bella Hadid e Kendall Jenner li hanno trasformati in un must have da tempo libero. E poi, naturalmente, è arrivato il momento dei designer: da Chanel, che li abbina alla storica giacca di tweed, alla versione athleisure di Prada, con gambaletti e flat a punta. Le combinazioni sono infinite!

Pronte a scatenare la vostra fantasia?