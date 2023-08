01 agosto 2023 08:00

Jo Squillo: Trussardi, la collezione Fall/Winter 23-24

I direttori creativi di Trussardi, Benjamin A. Huseby e Serhat Işık, si sono confrontati con i concetti di contrapposizione e attrito, due estetiche al di fuori del loro tipico immaginario. Inizialmente parole come classico, glamour quotidiano e guardaroba essenziale non sono mai stati un obbiettivo per loro. Ma nel continuo studio quasi antropologico, sul come ci vestiamo e dei suoi codici, si sono ispirati alle icone dello street fashion milanese: le sciure.