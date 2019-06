Jo Squillo: Triple RRR, la collezione Primavera-Estate 2020

Un guardaroba personale, distintivo e iconico che rivisita un’idea di bellezza classica con un twist giovane, fresco e a tratti irriverente.

Per la stagione Primavera/Estate 2020, Robert Cavalli, direttore creativo di Triple RRR continua ad interpretare il lifestyle artistico e audace della crew internazionale dei “Children of the Renaissance” per una collezione eclettica che tocca diverse note.

Una certa preziosa opulenza è al cuore della collezione ma viene distorta da un tocco ribelle ispirato ad influenze British punk.

I contrasti graffianti della collezione si riflettono nelle preziose stampe allover, nelle texture intriganti e nelle fluide silhouette, infuse di romanticismo e sensualità. Tigri in colori sgargianti sono giustapposte a grafici ferri da cavallo, motivi equestri dal sapore artistico e effervescenti stampe digitali di variopinte piume di pappagallo dal mood esotico.

Silhouette morbide, che si sciolgono nelle languide vestaglie del iconiche brand, sono bilanciate dai tagli boxy e dalle proporzioni slim dei pantaloni che sfiorano le caviglie.

Un’estetica militare caratterizza l’appeal da uniforme dell’abbigliamento formale, dove il vibe classico dei materiali sartoriali, tra cui moiré, lana mohair e Principe di Galles, e i tagli impeccabili sono temperati dall’esuberanza regimental delle medaglie militari e dalla vena punk degli accessori in pelle, arricchiti da dettagli metallici, che abbracciano il corpo per un effetto sexy e intrigante. La pelle è anche trattata con un finissaggio glossy e il denim bianco è stampato con una lamina argento per un tocco di extra brillantezza.

Il look audace e unico della collezione si arricchisce di anfibi Dr. Martens customizzati, arricchiti da sofisticati effetti di colore.

Con questa collezione, lo spirito più autentico della giovane e cool generazione Triple RRR trova un nuovo modo, sempre più articolato, di esprimere il proprio messaggio di indipendenza e libertà.