Jo Squillo: TRC presenta il workwear del futuro

Il progetto TRC affonda le proprie radici nella passione per l’abbigliamento da lavoro del suo fondatore, Alberto Candiani, e prende forma grazie all’expertise nel settore di casa Grassi, che da tempo ambiva all’espansione nel mercato B2C. Ne deriva una rilettura avveniristica di capi classici di ispirazione workwear che unisce la durabilità e l’estetica autentica dei tessuti denim alle più innovative e sostenibili tecnologie Candiani.

Pezzi unici e curati in ogni dettaglio, caratterizzati dalla funzionalità del workwear e pensati per anticipare le necessità di un contesto urbano in continua evoluzione. La main collection e la capsule Mineral sono state svelate presso lo stand del brand a Fortezza da Basso e allestite in uno scenario retro-futurista, diventando protagoniste di un viaggio esperienziale nel futuro.

La main collection è composta da 50 capi tra pantaloni, giacche, camicie e una varietà di capispalla. Tra i pantaloni, sviluppati anche con tessuti denim cimosati e disponibili sia “raw” che in diversi trattamenti, risalta il modello 5 tasche con vestibilità loose. L’offerta dei top comprende una classica workshirt, una camicia con collo alla coreana e una bowling shirt a maniche corte. Tra i capispalla spicca un trucker classico che crea una sorta di divisa utilitaristica con il jeans a 5 tasche. La collezione si completa con un’offerta di t-shirt e felpe tinte in capo.

La capsule Mineral prende il nome da un tessuto innovativo, il mineral denim, sviluppato da Candiani e rielaborato stilisticamente secondo ispirazione workwear da Grassi. Il mineral denim presenta elementi minerali in ogni suo componente, partendo dal cotone Blue Seed, una speciale varietà di cotone ibrida, rigenerativa a fibra lunga ed iper-resistente, sino allo zolfo bio-sintetico della tintura, ottenuto da scarti alimentari e foglie. Infine, il grafene che, usato per la finitura, garantisce inedite proprietà anti-microbiche. Nove capi unici e versatili compongono la Mineral: un tradizionale denim 5 tasche, un carpenter e il modello chino plissè tra i pantaloni. Tra i capispalla troviamo un parka, un antivento, un puffer e un gilet trapuntato, a cui si aggiunge la camicia da lavoro.

La proposta di TRC rappresenta la perfetta integrazione tra la funzionalità dell’outerwear, l’innovazione del workwear e l’heritage del denim, nonché l’equilibrio ideale tra stile e versatilità.

I materiali e le tecniche di confezione e finissaggio, frutto del R&D Candiani-Grassi, rappresentano le best practices disponibili sul mercato e ambiscono, grazie all’innovazione tecnologica, a ridurre l’impatto dell’industria tessile sull’ambiente. I tessuti scelti, tra i più innovativi di casa Candiani, garantiscono performance senza precedenti: matrici naturali, artificiali e bio-sintetiche si fondono in modo ibrido a materiali tecnici e resistenti. I capi delle collezioni TRC, le cui basi sono prevalentemente cotoniere, non si distinguono solo per l’utilizzo del Denim tradizionale ma piuttosto, per costruzioni in batavia, classiche e non; i finissaggi ne rappresentano una futuristica reinterpretazione.