Jo Squillo: Tony Ward, la collezione Haute Couture Spring-Summer 2026

I capi della collezione incarnano una visione architettonica della luce: materiali scelti per la loro capacità di rifrangere, riflettere e frammentare la luminosità, creando un dialogo continuo tra forma e spazio. Cristalli, tessuti scintillanti, elementi metalizzati e superfici iridescenti rendono ogni abito un’opera di luce e movimento, trasformando il corpo in un prisma vivente.