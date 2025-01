Jo Squillo: Tod's, la collezione Fall/Winter 2025/2026

Pashmy è disponibile in due varianti: una pregiata pelle scamosciata e una versione in nappa ultraleggera, entrambe espressioni diverse dello stesso concetto di lusso raffinato. Questi materiali esclusivi abbracciano i prodotti più iconici della collezione, dai capi di abbigliamento alle calzature, passando per le borse. Per questa collezione, il direttore creativo Matteo Tamburini reinterpreta i classici del guardaroba maschile come il bomber e la giacca-camicia in pelle pashmy, donando a ogni capo una morbidezza notevole per un'esperienza di comfort assoluto. La tavolozza presenta i toni naturali della terra, dalla sabbia, alle tonalità bruciate fino al tabacco. Ogni capo è arricchito dal simbolo della T, ricamato a mano sul colletto per sottolinearne la qualità artigianale.