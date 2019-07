Jo Squillo: Todʼs, lʼuomo per lʼestate 2020

Interpretato da Tod's, il biker da motociclista diventa una seconda pelle, in nappa ultraleggera. Tasche in diagonale e segni double stripe lavorati tono su tono o con accesi color block, definiscono la disinvoltura della Tod's Ride attitude.

Profili e bordature in pelle attraversano la città con geometrie di lavorazione artigianale, segni decisi di una nuova estetica outline. Capi in impalpabile suede e cotone Drill sono profilati sulla freschezza di un preppie metropolitano.

La ricerca materica punta all'estremo, della leggerezza. I tessuti performanti sono il lusso tecnico di un guardaroba agile e veloce, in cui le giacche a vento hanno grandi tasche, la Field Jacket ha il bordo in pelle, borse e zaini con effetto Pillow diventano più tattili e versatili che mai.

Forma ergonomica e dettagli nati per il mondo della barca, sono rielaborati nella Tod's Competition, nuova icona d'assoluta flessibilità e grinta cromatica. Il nuovo fondo cassetta della Sneaker ammorbidisce ogni passo, con la novità del tessuto tecnico lavorato a maglia intrecciata. Il Tod's Gommino ha bordature a contrasto e la nuova T, segno iconico d'archivio che attraversa gli accessori, anche su double stripe. Il mocassino si ammorbidisce come una pantofola, avvolto dalla suola in gomma di extra impatto.