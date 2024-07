Jo Squillo: Thom Browne, la collezione Haute Couture Fall/Winter 2024/25

Mentre le collezioni sono storicamente presentate allo stato compiuto, il couturier e il cliente tornano infine al testo di partenza, la toile. La collezione Couture 2024 di Thom Browne celebra queste trascrizioni iniziali. Questa fase onirica della Couture prende vita utilizzando mussole naturali e non trattate. L'approccio rigoroso dell'atelier esalta la fase di prove attraverso dettagli straordinari. Un'espressione unica per persone vere.

Forma e struttura sono ottenute imbastendo a mano mussola e tela, una tecnica rigorosa e antica, persa nel tempo, venerata da Thom Browne.

I giochi iniziano sotto il bagliore di cinque sfere luminescenti. Gli spettatori arrivano indossando camicie personalizzate, con i loro nomi calligrafati sulle classiche etichette di Thom Browne. Al centro della sala, sedici atleti in tenuta estiva di cotone si sfidano per la gloria nel tiro alla fune. Corpi in tensione, una prova di forza. Avanti e indietro, avanti e indietro. L'avanti e indietro decreta un vincitore.