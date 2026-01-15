Jo Squillo: Testoni, la collezione Fall-Winter 2026

Tra i modelli di punta spicca la nuova forma Pienza, una calzatura che incarna perfettamente lo spirito della collezione. Prende il nome dall’omonima città toscana, simbolo di equilibrio formale e di armonia architettonica. Considerata la “città ideale” del Rinascimento, Pienza rappresenta una visione estetica fondata sulla misura, sulla proporzione e sulla ricerca dell’essenziale. Gli stessi principi guidano il design della calzatura: una forma pulita, priva di eccessi, in cui ogni elemento risponde a una funzione precisa. PIENZA traduce in chiave contemporanea l’idea di minimalismo come scelta consapevole, espressione di un’eleganza misurata e senza tempo, proprio come la città da cui prende il nome. La suola in gomma conferisce leggerezza, flessibilità e comfort. Un equilibrio studiato tra tradizione e modernità, pensato per chi ricerca uno stile discreto ma deciso.