Jo Squillo: Testoni, la collezione Fall-Winter 2026
© Ufficio stampa
Il prestigio inteso nella sua forma più pura.
Testoni, il brand italiano del lusso specializzato in calzature e pelletterie dal 1929, racconta nella collezione FW26 “The Essential Prestige”: il prestigio inteso nella sua forma più pura.
In un mondo saturo di eccesso, Testoni sceglie l’essenzialità, non come rinuncia ma come atto di prestigio.
La materia nella sua forma più nobile, la linea nella sua espressione più pura, la calzatura nella sua perfezione più autentica.
La collezione si sviluppa attraverso modelli iconici del guardaroba maschile — oxford, mocassini, boots, sneakers, — reinterpretati in chiave contemporanea. Le silhouette sono sobrie, i volumi calibrati, i dettagli ridotti all’essenza. Ogni modello è progettato per durare, per accompagnare, per rappresentare.
Funzionale nel quotidiano, impeccabile nelle occasioni formali, essenziale in ogni sua parte. Il nostro lusso è discreto, ma inconfondibile.
È la sicurezza di chi indossa qualcosa che non ha bisogno di essere spiegato.
La palette cromatica riflette l’ispirazione minimal: tonalità profonde e naturali, che valorizzano le superfici e la costruzione della scarpa, lasciando spazio alla materia e alla qualità artigianale: il classico nero, toni del marrone dal più scuro al più chiaro e il grigio.
FW26 nasce da questa convinzione.
Una collezione che non cerca di sorprendere con gesti rumorosi, ma con una silenziosa autorità rappresentata in primis dai modelli di archivio reinterpretati in chiave più contemporanea: ritroviamo le lavorazioni tipiche del brand quali filettone e stitch & turn, e le costruzioni iconiche come il piuma rapid, il sacchetto “bolognese” e il norvegese presentate sia nella variante loafer sia nella variante allacciata.
In collezione troviamo anche un gruppo di calzature che include i modelli Beatles, Oxford, Derby e Desert, espressione diretta dei canoni estetici del brand. Le forme iconiche vengono reinterpretate in chiave attuale attraverso volumi bilanciati, costruzioni pulite e dettagli ridotti all’essenziale. Il risultato è una linea trasversale, pensata per un’eleganza quotidiana, capace di adattarsi a contesti formali e informali.
Tra i modelli di punta spicca la nuova forma Pienza, una calzatura che incarna perfettamente lo spirito della collezione. Prende il nome dall’omonima città toscana, simbolo di equilibrio formale e di armonia architettonica. Considerata la “città ideale” del Rinascimento, Pienza rappresenta una visione estetica fondata sulla misura, sulla proporzione e sulla ricerca dell’essenziale. Gli stessi principi guidano il design della calzatura: una forma pulita, priva di eccessi, in cui ogni elemento risponde a una funzione precisa. PIENZA traduce in chiave contemporanea l’idea di minimalismo come scelta consapevole, espressione di un’eleganza misurata e senza tempo, proprio come la città da cui prende il nome. La suola in gomma conferisce leggerezza, flessibilità e comfort. Un equilibrio studiato tra tradizione e modernità, pensato per chi ricerca uno stile discreto ma deciso.
Il gruppo dei mocassini rappresenta uno dei punti focali della collezione e per questa stagione è arricchito da alcune novità tra cui un morsetto inedito. Un dettaglio misurato ma riconoscibile, che arricchisce la calzatura senza comprometterne la pulizia formale. A questo si aggiunge un ornamento a spirale, un segno grafico elegante che ne rinnova l’identità mantenendo intatta la sua riconoscibilità e un nuovo dettaglio in metallo a T che nasce dal nuovo logo Testoni e che ritroviamo anche nella piccola pelletteria e nella collezione di cinture. La pelle diventa architettura. La forma diventa linguaggio. Il comfort diventa valore. Chi sceglie Testoni non cerca ciò che è momentaneo. Cerca una presenza che parla poco, ma comunica molto. Un’eleganza che non pretende attenzione, ma la ottiene.
Completano la collezione uomo i modelli sportivi per eccellenza: le sneakers. Per uno stile più casual, TESTONI include tra le proposte le nuove chunky sole, dal carattere più deciso e contemporaneo. Le suole importanti dialogano con tomaie essenziali, creando un contrasto equilibrato tra volume e pulizia formale. La linea si articola nelle varianti Beatles, allacciate, con fibbia, loafer e clog, offrendo una gamma ampia e versatile pensata per un utilizzo urbano e quotidiano. Ogni modello mantiene coerenza stilistica con l’identità del brand, reinterpretando il concetto di casual in chiave raffinata e moderna.
Moderne e allo stesso tempo raffinate, le calzature della linea Moena mixano sapientemente materiali ricercati come vitello e suede, con costruzioni simbolo dell’artigianalità del brand. Sono assemblate, infatti, con il metodo “a Sacchetto Bolognese”, che le rende estremamente confortevoli come se il piede fosse avvolto da un guanto.
Si ispirano, invece, alle classiche city-trainer, i modelli di sneakers Moena con il nylon ed il suede, che permettono di completare look informali, ma ricercati, all’insegna della leggerezza. Novità il dettaglio della T con leggeri contrasti di materiale e colore.
Nella proposta casual si confermano le Timeless sneakers, caratterizzate da pelle decostruita e presenza di un originale motivo a intreccio di Testoni sulla suola in gomma. Dotate di un elemento elastico alla caviglia per un maggiore comfort, queste scarpe uniscono l'eleganza classica alla funzionalità moderna per essere indossate tutti i giorni.
FW26 è per chi riconosce la forza della misura.
Per chi non segue, ma guida.
Per chi vuole distinguersi senza dichiararlo.
Per chi apprezza il prestigio più raro: quello essenziale.
