Jo Squillo: Stuart Weitzman, la collezione Spring-Summer 2026
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
La collezione Primavera/Estate 2026 di Stuart Weitzman New York è ispirata all’energia del primo giorno di primavera a New York City.
© Ufficio stampa
Una stagione che invita la donna Stuart Weitzman a lasciarsi alle spalle l’inverno e a riscoprire colori vibranti, leggerezza e un nuovo ottimismo urbano.
Protagonista della proposta è l’ampliamento della linea VINNIE Sculptural, reinterpretata con nuove silhouette definite da linee pulite e retro squadrato. La palette si ispira alla vivacità della città in primavera con nuance citrino, blu intenso, rosa tramonto e accenti metallizzati.
La collezione propone anche una selezione di Spring Essentials , pensata per la vita quotidiana: modelli in mesh dai toni pastello e creazioni più audaci arricchite da cristalli. Per chi sogna le prime vacanze estive, una capsule celebra la maestria artigianale spagnola del brand, con materiali lurex lavorati all’uncinetto, pietre colorate, raso intrecciato e dettagli fatti a mano.
La Primavera/Estate 2026 di Stuart Weitzman unisce così energia metropolitana, design contemporaneo e artigianalità raffinata in una collezione pensata per accompagnare la stagione con stile e femminilità moderna.
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa