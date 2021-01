Jo Squillo: Stéphane Rolland, la collezione Haute Couture per l'estate 2021 Ufficio stampa 1 di 34 Ufficio stampa 2 di 34 Ufficio stampa 3 di 34 Ufficio stampa 4 di 34 Ufficio stampa 5 di 34 Ufficio stampa 6 di 34 Ufficio stampa 7 di 34 Ufficio stampa 8 di 34 Ufficio stampa 9 di 34 Ufficio stampa 10 di 34 Ufficio stampa 11 di 34 Ufficio stampa 12 di 34 Ufficio stampa 13 di 34 Ufficio stampa 14 di 34 Ufficio stampa 15 di 34 Ufficio stampa 16 di 34 Ufficio stampa 17 di 34 Ufficio stampa 18 di 34 Ufficio stampa 19 di 34 Ufficio stampa 20 di 34 Ufficio stampa 21 di 34 Ufficio stampa 22 di 34 Ufficio stampa 23 di 34 Ufficio stampa 24 di 34 Ufficio stampa 25 di 34 Ufficio stampa 26 di 34 Ufficio stampa 27 di 34 Ufficio stampa 28 di 34 Ufficio stampa 29 di 34 Ufficio stampa 30 di 34 Ufficio stampa 31 di 34 Ufficio stampa 32 di 34 Ufficio stampa 33 di 34 Ufficio stampa 34 di 34 leggi dopo slideshow ingrandisci

Prezioso e solenne, un ritorno alla Golden Age spagnola. E così, il passato incontra il presente, per un futuro all'insegna dell'arte più scenografica.

Gli abiti si aprono e sbocciano in un'atmosfera solare ma profonda, le linee nitide della collezione si spezzano, creando una distorsione dei volumi come riferimento alle monumentali opere in marmo, resina o metallo dello scultore spagnolo Manolo Valdés.

Catene dorate o di cristalli scappano da un corsetto di pelle macramè e cadono su pantaloni in raso, mentre tute larghe in garza dorata si impreziosiscono di ricchi ricami di paillettes dorate, perle di madreperla e cabochon di malachite.

Lusso e modernità si incontrano in questa collezione così grafica e scultorea.