Jo Squillo: Stella McCartney X Jeff Koons, la nuova capsule collection limited edition

Giocoso, sexy e con un cenno al comune amore per gli animali, è il proseguimento di un dialogo creativo in corso e di una serie di collaborazioni in edizione limitata. Stella McCartney e Jeff Koons hanno già collaborato alle stampe dei suoi dipinti Lips, Stream e Pink Bow della serie Easy Ethereal, apparsi come abiti caleidoscopici nella collezione estate 2006 di McCartney, a una t-shirt "K is for Kind" per il Manifesto McCartney dalla A alla Z nel 2020, a sostegno dell'International Centre for Missing & Exploited Children, e a una versione ridotta della sua iconica scultura Rabbit, reinterpretata come pendente in platino nel 2005 – un numero limitato di pezzi sarà disponibile come parte della collezione, acquistabile esclusivamente su appuntamento presso la boutique Stella McCartney di SoHo.