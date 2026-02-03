Jo Squillo: Stella McCartney X Jeff Koons, la nuova capsule collection limited edition
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Una sinergia che unisce il mondo della moda e dell'arte, del kitsch e dell'artigianato.
© Ufficio stampa
Forte di una lunga collaborazione, Stella McCartney e Jeff Koons presentano una nuova capsule collection in edizione limitata di capi prêt-à-porter e accessori da collezione, che consolida un'unione unica nel suo genere tra due importanti forze creative e amici di lunga data.
Amelia Gray è il volto della capsule, con una t-shirt in cotone biologico che ha debuttato nella sfilata Inverno 2025 di Stella McCartney. La t-shirt abbina l'opera Untitled (Girl with Dolphin and Monkey) di Koons allo slogan Slippery When Wet di Stella, tratto dalla sua prima collezione del 2001. Viene introdotto un messaggio ironico e rivisitato "Doggy Style", abbinato a una delle due opere canine di Koons: illustrazioni dei suoi Yorkshire Terrier e sculture di barboncini, entrambe selezionate personalmente da Stella dalla serie Made in Heaven dell'artista del 1991. Lanciata insieme alla collezione Primavera 2026 di McCartney, la selezione comprende due canottiere iconiche, una felpa con cappuccio e una t-shirt classica in cotone biologico, oltre a un dolcevita spesso in lana certificata RWS: ogni pezzo da collezione in edizione limitata sarà disponibile solo per un periodo di tempo selezionato.
Giocoso, sexy e con un cenno al comune amore per gli animali, è il proseguimento di un dialogo creativo in corso e di una serie di collaborazioni in edizione limitata. Stella McCartney e Jeff Koons hanno già collaborato alle stampe dei suoi dipinti Lips, Stream e Pink Bow della serie Easy Ethereal, apparsi come abiti caleidoscopici nella collezione estate 2006 di McCartney, a una t-shirt "K is for Kind" per il Manifesto McCartney dalla A alla Z nel 2020, a sostegno dell'International Centre for Missing & Exploited Children, e a una versione ridotta della sua iconica scultura Rabbit, reinterpretata come pendente in platino nel 2005 – un numero limitato di pezzi sarà disponibile come parte della collezione, acquistabile esclusivamente su appuntamento presso la boutique Stella McCartney di SoHo.
Una selezione di pezzi, firmati sia dall'artista che dal designer, sarà disponibile in esclusiva presso la boutique newyorkese del brand, ognuno personalizzato in modo unico con cristalli senza piombo, frange e altri dettagli applicati a mano. Sarà inoltre disponibile una selezione di t-shirt, firmate a mano da Jeff Koons, acquistabili online su stellamccartney.com.
La capsule in edizione limitata Stella McCartney x Jeff Koons sarà disponibile per l'acquisto come parte della collezione Primavera 2026 a partire dal 26 gennaio 2026.
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa