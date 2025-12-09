Jo Squillo: Stella McCartney, la collezione Spring-Summer 2026

Stella aggiunge una nuova aggiunta alla famiglia Ryder: una tote ampia e morbida, progettata per essere pratica e funzionale e caratterizzata da un tocco artigianale. Falabella presenta una nuova silhouette per la pochette, e i profili classici sono rivisitati in alternative in pelle intrecciata e paillettes scintillanti. Le borse Dartmoor sono ricostruite da cinture in denim riciclato, un omaggio alla circolarità e all'artigianalità. Le nuove texture delle linee Logo, Ryder e Falabella includono mesh tecnico e una pelle scamosciata vegana intrecciata, una fusione di design senza tempo e innovazione cruelty-free.