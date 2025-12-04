Jo Squillo: Stella McCartney, la collezione autunno 2026
L'autunno 2026 si ricollega agli elementi fondamentali che hanno plasmato l'identità di Stella.
L'autunno 2026 si ricollega agli elementi fondamentali che hanno plasmato l'identità di Stella, con dettagli e silhouette distintivi che fanno riferimento alla sua evoluzione creativa come designer, alla sua eredità personale, all'amore per gli animali, all'atteggiamento audace e all'approccio pionieristico. La collezione è caratterizzata da una palette di toni terrosi, texture d'archivio e stampe tradizionali.
Nell'Anno del Cavallo, lo spirito equestre della stagione si concentra: simbolo di forza e libertà per Stella, i cavalli compaiono su maglieria, denim e accessori. Realizzata con il 98% di materiali responsabili, la collezione è interamente priva di pelle, piume, pelliccia e pellicce, realizzata con alternative vegane di nuova generazione e tessuti ecosostenibili, tra cui viscosa e acetato rispettosi delle foreste, lana proveniente da fonti responsabili, cotone biologico certificato GOTS ed ECONYL.
La sartoria trae ispirazione dalla formazione di Stella a Savile Row e dagli armadi condivisi dai suoi genitori: spalle affilate, gilet allungati e cappotti doppiopetto sono impreziositi dallo stemma stagionale SMC in filo d'oro, ispirato a un paio di vecchie pantofole del padre, indossati con pantaloni a gamba larga con pieghe in lana proveniente da fonti sostenibili. I tradizionali quadri Deadstock sono contrastati e sovrapposti, ispirati ai tailleur degli anni '70. I classici profili maschili di giacche da smoking, cappotti e pantaloni sono ricamati a mano con scintillanti cristalli senza piombo.
Gli abiti da giorno introducono movimento attraverso drappeggi, sottili pepli, spalle a fazzoletto e pizzo cordonato. La maglieria comprende cardigan oversize in cashmere riciclato, dolcevita a coste con inserti in alternative in pelle vegana, pois in lurex metallizzato, maglie a trecce Aran testurizzate e intarsi a forma di cavallo agugliati.
Le silhouette in denim sono ricamate con lo stemma stagionale SMC ripreso dalla sartoria. Ibridi in velluto a coste e denim che richiamano l'infanzia di Stella in Scozia, patchwork consumati e velluto a coste lavato in marroni vintage conferiscono una texture vissuta, con bootcut curvi e silhouette boyfriend con risvolto. Il jersey sfoggia l'ironia distintiva di Stella attraverso TOUCH GRASS, NO.1 SHLAG e una canotta HORSE GIRL stampata con il pigmento a basso impatto Algae Black™, un'alga che richiama le alghe.
Per quanto riguarda le borse, l'Appaloosa debutta come una morbida borsa da giorno destrutturata con un'influenza americana presa in prestito dal suo omonimo; una borsa Boston SMC viene presentata in morbide alternative alla pelle nabuk; Ryder si evolve in tonalità stagionali e intrecci tradizionali che imitano il prêt-à-porter; Dartmoor ritorna in nylon rigenerato, leopardato e in una nuova forma tote nord-sud. I profili della Falabella sono tempestati di cristalli e occhielli senza piombo, oltre a un nuovo modello da polso in lucide texture satinate. La famiglia Logo introduce una nuova tote reversibile.
Le platform Elyse richiamano il prêt-à-porter e le borse con borchie e finiture metalliche craquelé. Le décolleté a punta sono disponibili in velluto leopardato e in suede. La catena Falabella è rivisitata su slingback e una nuova décolleté, mentre le ballerine includono mocassini in velluto e profili da ballerina in leopardato e finiture metalliche craquelé. L'innovativa sneaker S-Wave è rivisitata in mesh di poliestere riciclato e VEGEA, con suola BioCir® completamente biobased.
La collezione Stella McCartney Autunno 2026 sarà disponibile nelle boutique di tutto il mondo, su stellamccartney.com e presso rivenditori selezionati a partire da maggio 2026.
