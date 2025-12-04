Jo Squillo: Stella McCartney, la collezione autunno 2026

Le platform Elyse richiamano il prêt-à-porter e le borse con borchie e finiture metalliche craquelé. Le décolleté a punta sono disponibili in velluto leopardato e in suede. La catena Falabella è rivisitata su slingback e una nuova décolleté, mentre le ballerine includono mocassini in velluto e profili da ballerina in leopardato e finiture metalliche craquelé. L'innovativa sneaker S-Wave è rivisitata in mesh di poliestere riciclato e VEGEA, con suola BioCir® completamente biobased.