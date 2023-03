Jo Squillo: st NIAN Paris, la collezione Fall/Winter 23/24

Donne forti e fragili come farfalle che, come queste, dispiegano le loro ali coloratissime, delicate ma anche potenti, e lasciano un segno su quello che sfiorano: sono così le creature che Nihan Buruk, anima di StNian Paris, ha immaginato per la sua FW 23/24. Il messaggio è chiaro: la moda segue le donne e le loro esigenze, crea bellezza nella diversità ed esalta quella femminilità libera e potente che le caratterizza e di cui rimane la traccia. Sempre.

E usa, per la prossima stagione, capi ispirati agli anni 20, nelle texture come nelle linee: leggerissimi e impalpabili come ali, impreziositi da ricami in perle di vetro e da giochi di luce di cristalli e strass, i cui motivi rileggono idealmente quella polvere magica che consente alle farfalle un volo armonioso.

L'apparente fragilità femminile viene smentita dagli effetti dei loro battiti di ali che lasciano tracce del loro passaggio nei tessuti e nelle fantasie che indossano con ironia e leggerezza. Che si vede e si tocca nelle silhouette morbide che accarezzano il corpo e lo svelano; nellle linee precise degli abiti sensuali; nel gioco perfetto di proporzioni che diventa statement.